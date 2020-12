"Natale in casa Cupiello": i mobili di Lucariello erano di due nonnini salernitani

C'è anche un "pezzettino" di Salerno in uno dei film più discussi delle ultime 24 ore: "Natale in casa Cupiello", andato in onda ieri sera su Rai 1, per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina Confalone.

La camera da letto di casa Cupiello, infatti, è stata arredata con mobili made in Salerno, precisamente dei signori Aurelio e Anna. Forte emozione per la famiglia dei due nonnini che ha potuto rivedere quei mobili sul set ora noto a innumerevoli italiani. Tanta curiosità.