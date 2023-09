Addio al presidente emerito Giorgio Napolitano: i messaggi di cordoglio dei De Luca

Giorgio Napolitano è morto all’età di 98 anni. Il Presidente Emerito si è spento alle 19:45 presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Undicesimo Presidente della Repubblica italiana dal 15 maggio 2006 è stato il primo nella storia del Paese a essere eletto per un secondo mandato. Ha infatti ricoperto la carica di Capo dello Stato fino al 14 gennaio 2015. Da diverso tempo l’ex presidente presentava un quadro clinico complesso, negli ultimi giorni il peggioramento che ha portato alla morte. La camera ardente per l'ultimo saluto a Napolitano sarà allestita al Senato, probabilmente da domenica mattina.

Il ricordo del presidente De Luca:

"Con Giorgio Napolitano scompare una delle figure più eminenti della vita politica del nostro Paese, un esponente tra i più autorevoli della classe dirigente meridionale, espressione da sempre di una cultura riformista e meridionalista. È stato una figura lontana da ogni demagogia ed espressione del senso dello Stato in tutte le funzioni che ha ricoperto, da quelle di governo a quelle parlamentari, alla Presidenza della Repubblica. In quest’ultima responsabilità è stato esempio di correttezza, di imparzialità e senso dello Stato. I miei più profondi sentimenti di cordoglio alla moglie Clio, ai figli e alla famiglia".

Il cordoglio del deputato Piero De Luca: