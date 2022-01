Politica e giornalismo a lutto: è morto David Sassoli, il cordoglio del sindaco di Salerno

Politica e giornalismo sono a lutto per la morte di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Attraverso una nota stampa, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha manifestato il cordoglio della civica amministrazione e della città.

La reazione

"Dolore e cordoglio per la morte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Dapprima da giornalista, poi da esponente politico, ne abbiamo sempre apprezzato l'umanità, la competenza, la passione civile - ha detto Vincenzo Napoli -. Sassoli ha dato un importante contributo alla crescita democratica delle istituzioni europee. Durante la pandemia, si è impegnato a fondo per una strategia internazionale comune per debellare il morbo del Covid e sostenere la ripresa socio economica armonica di tutti gli stati membri. Nel suo indimenticabile ricordo continueremo a lavorare per l'Europa dei diritti e della solidarietà".