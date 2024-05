Addio al giornalista Franco Di Mare: il cordoglio del governatore De Luca

E’ morto Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota. "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie". Di Mare lo scorso 28 aprile aveva rivelato di essere affetto da un mesotelioma inguaribile e di averlo contratto respirando particelle di amianto negli anni in cui era corrispondente all'estero per la Ria. Aveva anche denunciato come la tv pubblica non lo avesse sostenuto nella sua battaglia per il riconoscimento della malattia contratta sul lavoro.

Il ricordo di De Luca: