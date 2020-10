Lutto nel mondo del calcio: si è spento Oliviero Visentin, ex maglia Granata

Si è spento Oliviero Visentin, classe 1936, ex calciatore della Salernitana, originario del treviggiano. Dopo l'esperienza calcistica in Campania, si stabilì a Pellezzano dove visse con mogli e figli. Indossò le maglie di Mantova, Ortona e Fermana, per poi approdare in Serie A con la Lazio dove giocò per due stagioni collezionando 18 presenze e tre reti.

Nel 1961 approdò in terza serie nella Salernitana dove ha giocato per tre stagioni, concludendo la sua carriera tra i dilettanti con Internapoli, Pro Salerno, Paganese e Sanseverinese. In tanti ne conservano un caro ricordo: lutto anche nella nostra città per la scomparsa del calciatore.