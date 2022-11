Incidente nella notte: muore un ex studente di Sarno, la fidanzata è in gravi condizioni

Ancora sangue sull'asfalto, in Campania: nella notte, ha perso la vita un 19enne di Poggiomarino, ex studente dell'istituto Fermi di Sarno, Salvatore Catapano che, insieme alla sua fidanzata, era di ritorno in auto da Nocera. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della guida, finendo con la vettura contro il cancello di un'azienda agricola di Striano.

Il dramma

Il 19enne purtroppo è deceduto durante il trasporto in ospedale, mentre la ragazza è ricoverata in prognosi riservata al Martiri Villa Malta di Sarno. Rischia di perdere l'uso della vista ed ha un polmone perforato. Tutta la comunità in preghiera.