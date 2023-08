Sangiuliano annuncia il Museo Elea-Velia, poi replica a De Luca: "Io troppo presente? Ne sono felice"

Un altro sito storico della provincia di Salerno sarà valorizzato.Si tratta dell’antiteatro greco di Elea-Velia che sarà trasformato in un vero e proprio museo. A confermarlo, ieri pomeriggio, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione della Mostra Elea La Rinascita che durerà fino ad aprile 2023. "Siamo impegnati in tante iniziative per la Campania sul fronte culturale, e questo museo rientrerà nella nostra progettazione” ha dichiarato l'esponente del Governo Meloni che ha anche assicurato tempi rapidi. Sangiuliano, poi, ha anche risposto indirettamente al governatore De Luca, che lo ha accusato di essere il “ministro delle cerimonie” perché presente alle inaugurazioni ed eventi nel territorio campano. “Sono felice di essere qui perché ho sempre praticato il culto della storia. A chi mi accusa di essere troppo presente, dico che ne sono felice perché sono orgogliosamente campano”. Molto entusiasta la direttrice del Parco Archeologico di Paestum-Velia Tiziana D’Angelo, che ha fatto gli onori di casa durante l’evento. Inoltre, la direzione del Parco ha donato, al sito di Elea – Velia, due carrozzine elettriche a tre ruote, per consentire la fruizione dell’area alle persone non autosufficienti nella deambulazione.

Il commento

Presente all'inaugurazione anche il senatore di FdI Antonio Iannone: “Il Ministro Sangiuliano ha dimostrato ancora una volta grande attenzione e impegno per la parte sud di Salerno e i suoi straordinari attrattori culturali. Dopo essere stato a Paestum in primavera, ha visitato anche Velia in occasione della mostra “Elea: la rinascita”. Il suo impegno per realizzare il museo di Velia è una notizia che ci riempie di orgoglio e soddisfazione, convinti come siamo che nella nostra identità ci sono le radici del nostro futuro. Grazie al ministro Sangiuliano per la concreta e fattiva presenza che dedica a tutta la Campania e in particolare alla parte sud di Salerno. Con il Governo Meloni non ci sono più territori abbandonati e cittadini di serie B”. Con lui, anche il collega senatore del M5S Francesco Castiello: "Già nel 2019, agli inizi del mio mandato senatoriale, avevo ottenuto dal Ministro dei Beni Culturali del Governo Conte I, Alberto Bonisoli, l’assicurazione di una immediata approvazione del progetto e il relativo finanziamento. Bonisoli aveva concordato con me l’accesso a Velia intorno al Ferragosto, poi purtroppo il 9 agosto ci fu la crisi estiva decisa da Salvini al Papeete, cadde il Governo Conte, Bonisoli non venne più confermato e l’iniziativa si dissolse “come fumo nella brezza dell’aria” (per usare un’espressione cara a Virgilio nelle Georgiche). Con il Ministro Franceschini non è stato possibile riavviare l’iniziativa. Quest’oggi il Ministro Sangiuliano, visitando i più recenti reperti archeologici di Elea, ha preso il formale impegno di imprimere alla progettazione e al finanziamento del Museo la massima sollecitudine. Il decreto sarà adottato ad ottobre. Sento il dovere, da cilentano, di ringraziare il Ministro Sangiuliano per la sua sensibilità verso un’opera pubblica che valorizza le risorse culturali del territorio con importanti ricadute socio-economiche in termini di promozione turistica, anche internazionale, e di incremento dell’occupazione. Ho detto al Ministro che le sue parole sono state musica per i miei orecchi. Mi sono sempre battuto per la realizzazione di questo sogno come è dimostrato dalla mozione di cui sono stato il primo firmatario, condivisa da 50 senatori, con la quale si è chiesto all’Esecutivo un impegno concreto per la realizzazione di questa importante infrastruttura. Siamo finalmente vicini alla meta!".