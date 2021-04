Nasce 33db - Good Noise (etichetta musicale)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Benvenuta 33db -Good Noise- L’etichetta indipendente che vuole fare rumore Europa-Italia-Campania-Salerno-Sala Consilina. Giovedì 29 Aprile 2021 nasce ufficialmente 33db, un’etichetta indipendente che propone progetti artistici originali ed eterogenei, fondata su solidi princìpi di unione, condivisione e professionalità. “Senza un rumore di fondo non esiste stimolo, voglia, iniziativa. C’è chi il rumore lo attenua o lo nasconde, noi vogliamo dargli presenza, vogliamo che sia la nostra energia propulsiva, la nostra sfumatura...quella buona che copre il silenzio: Noi vogliamo fare rumore!” Questo il pensiero che accomuna le menti dei membri ideatori del progetto. Il nome dell’etichetta nasce dal concetto del rumore di fondo e dal suo ribaltamento in positivo: ciò che per definizione è disturbo e fastidio, quando è ricercato, ricreato, accompagnato e reinventato, diventa sfumatura, particolarità: la vera e propria anima di una creazione. Durante una riunione del collettivo fondatore, uno dei membri ha misurato quasi per gioco il livello del rumore di fondo in quella stanza: 33db, il valore segnato dall’apparecchio misuratore, quel valore effettivo si è rivelato il simbolo perfetto per quantificare l’intensità del rumore di fondo del gruppo. “Uno” di Totino Melillo è la prima uscita firmata 33db; il brano- prodotto da Uanmness- affronta tematiche riguardanti il cambiamento stilistico e interiore dell’artista campano ed è accompagnato da un videoclip su YouTube prodotto da Luigi Cartolano e Gaetano Rosciano. 33db sta attualmente lavorando sui propri progetti artistici che includono, oltre Totino Melillo, anche Mezzometro e Uanmness. Per restare aggiornato sulle prossime attività dell’etichetta e dei suoi artisti segui i loro canali social: Facebook - 33db Instagram - 33db.goodnoise o visita il sito web www.33db.it

