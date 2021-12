Dicembre "ballerino" in Campania: le previsioni meteo nel salernitano

In Campania dicembre inizia con una spiccata instabilità meteorologica. Due fronti perturbati porteranno piogge, rovesci, temporali ed anche nevicate inizialmente a quote medio-alte. Il primo interesserà la regione tra giovedì e venerdì con fenomeni anche forti. Non sono esclusi locali allagamenti o criticità idrogeologiche. Neve sopra i 1500-1700 mt in Appennino. Ampie schiarite ovunque nella giornata di sabato. Il secondo passaggio perturbato è previsto per domenica con precipitazioni più sparse ma localmente abbondanti. Quota neve in calo solo da lunedì. Temperature in ascesa giovedì, in calo nel weekend. Forte vento di Libeccio sulla costa tra giovedì e venerdì, mareggiate. Le previsioni sono fornite da Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Le previsioni

Su Salerno, è atteso un fine settimana a tratti fortemente instabile: tra giovedì e venerdì previste piogge e temporali anche intensi intervallati da pause asciutte e qualche schiarita. Accumuli attorno a 30-40 mm. Ampie schiarite attese sabato con il sole che tornerà a splendere sulla città. Un nuovo peggioramento porterà però altre piogge e rovesci abbondanti domenica. Temperature in ascesa giovedì comprese tra 14 e 17°C, in deciso calo nel weekend. Vento forte di Libeccio giovedì, venerdì e domenica, mareggiate.