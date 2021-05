Nocera Inferiore: verso il completamento del primo lotto della rete fognaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Stanno procedendo ora, sul tratto di via Atzori all’ altezza dell’ incrocio con via Matteotti e via Famiglia Lamberti e fino ad arrivare a via S. Croce,i lavori del primo lotto per il completamento della rete fognaria cittadina . Terminato questo tratto, si procederà su via Solimena e via Castaldi.

Il sindaco Torquato: “E’ prossimo il completamento del primo lotto dei lavori. Una battaglia vinta. Ora bisogna continuare”