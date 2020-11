La spesa sospesa a Nocera Superiore, l'iniziativa sociale per le persone in difficoltà

La spesa sospesa ritorna a Nocera Superiore. Con l’adesione alla piattaforma e-commerce regionale www.spesasospesa.store e la collaborazione con i volontari della Croce Rossa, il Comune ha attivato la misura sociale, già presente durante la fase di lockdown di marzo, per l’approvvigionamento di generi alimentari destinati a persone o famiglie in difficoltà.

Per i negozianti

Per le attività commerciali che intendono aderire all’iniziativa solidale bastano pochi clic. I negozianti non dovranno fare altro che andare sulla piattaforma, cliccare su “aderisci gratis”, compilare il tutto, inviare la mail e scaricare la locandina gratis che si trova nella stessa sezione. Una volta aderito i commercianti prepareranno un carrello, un box, o una scatola, nel proprio negozio affiggendo la locandina all’esterno. In questo modo le persone potranno lasciare la propria Spesa Sospesa destinata a persone o famiglie in difficoltà.

I cittadini

All’interno del sito web nella sezione “rubrica” dedicata al comune di Nocera Superiore, compariranno i nomi dei negozi che aderiscono all’iniziativa solidale. I cittadini potranno richiedere la spesa sospesa attraverso la linea diretta con l’Ufficio Sociale ai numeri 081.5169234 oppure 081.5169400. Sarà poi la Croce Rossa locale, informata direttamente dai gestori della piattaforma al momento dell’iscrizione dell’attività commerciale, a procedere con il ritiro dei prodotti e generi alimenti e allo smistamento di questi ultimo presso famiglie meno abbienti. 2In un momento difficile - spiega il comune - come questo stiamo cercando di essere vicini a chi è in difficoltà attivando misure più efficaci a sostegno della comunità. Attraverso un monitoraggio costante dei fabbisogni che giungono all’attenzione nostra e dell’Ufficio possiamo avere un quadro sempre aggiornato e mantenere il polso della situazione"