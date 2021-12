Super green pass anche per consumare al banco nei locali, discoteche chiuse e Ffp2 obbligatorie al chiuso e per il trasporto: le nuove restrizioni anti-Covid

Sono alle porte, le restrizioni in vista di Natale e Capodanno. Tra le principali novità dal 1° febbraio, la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi e il periodo minimo per la somministrazione della terza dose ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre fino al 31 gennaio, divieto di eventi e feste con assembramenti all’aperto.

La chiusura

Chiudono, poi, le sale da ballo, discoteche e locali assimilati e arriva l’obbligo di usare la mascherina Ffp2 all’interno di cinema, teatri e in occasione di eventi sportivi, nonchè su tutti i mezzi di trasporto, locale e non.

Altri dettagli

Fino al 31 gennaio, per la ristorazione al chiuso, anche al banco, è prevista l’estensione dell’obbligo del super green pass che spetta solo a vaccinati e guariti. Vietato, inoltre, il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.