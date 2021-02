Inaugurato il nuovo sportello ATM multifunzionale di Banca Campania Centro a Montecorvino Rovella

Fausto Salvati: "Un nuovo servizio che mettiamo a disposizione della collettività e del territorio. L’ATM garantisce operatività continua, tutti i giorni, 24 ore su 24, in totale sicurezza per gli utenti"

E' stato ufficialmente inaugurato il nuovo sportello bancomat multifunzionale di Banca Campania Centro di Montecorvino Rovella. Il nuovo servizio, collocato in Via Fratelli Rosselli 201/203 in località Macchia, voluto fortemente dal presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e da tutto il CdA per rispondere alle esigenze di clienti, soci e cittadini, consente agli utenti di effettuare diverse operazioni, tra cui versamenti assegni e contanti, prelievi, saldo e lista movimenti, ricariche prepagate e ricariche telefoniche, pagamento dei bollettini postali, del bollo ACI, di RAV e MAV.

I commenti

"Un nuovo servizio che mettiamo a disposizione della collettività e del territorio – ha spiegato il direttore generale di Banca Campania Centro, Fausto Salvati, presente all’inaugurazione del nuovo servizio - L’ATM garantisce operatività continua, tutti i giorni, 24 ore su 24, in totale sicurezza per gli utenti". "Il nuovo sportello multifunzionale consente di effettuare molteplici operazioni con facilità e rapidità – ha aggiunto Assunta Chiaviello, Responsabile Filiale Montecorvino Rovella - riducendo la presenza fisica all’interno della banca ed evitando il formarsi di code e assembramenti”".