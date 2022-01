Firmato il nuovo Dpcm: pensioni alle Poste, sigarette e vestiti solo per chi è vaccinato, guarito o negativo al Covid. L'elenco dei (pochi) negozi accessibili senza il Green Pass

Firmato, da premier Mario Draghi, il nuovo decreto della presidenza del Consiglio (Dpcm) con l'elenco dei servizi e delle attività essenziali per accedere alle quali non servirà il certificato verde. Salta anche la norma che avrebbe previsto la possibilità di accedere agli uffici postali senza green pass per ritirare la pensione.

Il punto della situazione

Dal 1° febbraio non sarà necessario il green pass base (vaccino, guarigione o tampone con esito negativo valido 48 ore) solo per supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai. Senza green pass, sono consentiti acquisiti in presenza solo per beni di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, e per i servizi di giustizia e di sicurezza personale. Nell'elenco, confermata pure l'esclusione delle tabaccherie: per comprare le sigarette servirà il green pass. Per le "esigenze alimentari e di prima necessità "si potrà accedere oltre che nei negozi di alimentari anche in quelli "non specializzati", ma "con prevalenza di prodotti alimentari e bevande" come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di "alimentari vari". Sarà consentito accedere senza il green pass anche dai benzinai, nei negozi che vendono legna, pellet e ogni tipo di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, "esercizi specializzati e non in articoli igienico-sanitari", farmacie, parafarmacie e altri articoli "specializzati per la vendita di articoli medicali, ortopedici e di ottica anche non soggetti a prescrizione medica".

Senza il green pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili", di prevenzione e repressione degli illeciti, nonché per denunciare un reato o chiedere un intervento. Le misure saranno in vigore dal 1° febbraio, giorno in cui scatterà l'obbligo del pass per negozi, banche, poste e uffici pubblici. Nello stesso giorno cambierà anche la durata del green pass che passerà da 9 a 6 mesi.