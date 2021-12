Covid-19: dal 30 dicembre nuove restrizioni, spunta anche il "mega green pass"

Nuove regole nazionali anti-Covid dal 30 dicembre e fino al 31 marzo, come annunciato dal Governo. In particolare, come spiega Today.it, per l'accesso dei visitatori nelle strutture socio-sanitarie e nelle residenze per anziani, secondo quanto stabilito dal ministero della Salute, sarà obbligatorio quello che è stato definito come "mega green pass". Si tratta del certificato ottenuto a seguito di vaccinazione con terza dose, oppure con doppia dose ma accompagnata dall'esito negativo di un tampone anti covid, antigenico o molecolare.

L'estensione del super green pass

Inoltre, dal 10 gennaio 2022 scatteranno nuove regole per poter accedere a tutta una serie di luoghi. Solo chi sarà in possesso del super green pass - e quindi chi è vaccinato con doppia dose oppure è già guarito dall'infezione da coronavirus da non più di sei mesi - potrà entrare nelle piscine e nelle palestre al chiuso, nei musei e nei centri benessere al chiuso. La stessa regola varrà per l'accesso ai centri termali, salvo che per usufruire dei livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche, a parchi giochi e parchi tematici, a centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia) e a sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò. Così sarà anche per poter frequentare corsi di formazione in presenza.



Terza dose e green pass valido sei mesi

Dal 10 gennaio, secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario all'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, sarà possibile ricevere la terza dose a quattro mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale primario. Il limite temporale in vigore attualmente è di cinque mesi. Infine, dal 1° febbraio 2022 sarà ridotta la validità del green pass, che passerà così da nove a sei mesi.