Nuovo decreto su quarantena e Dad: cosa cambierà nelle scuole da lunedì 7 febbraio

Niente più restrizioni per i vaccinati, anche in zona rossa, Green Pass con durata illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale ma anche per chi ha fatto solo due dosi di vaccino ed è guarito dal Covid, quarantena a scuola da 10 a 5 giorni e solo per i non vaccinati, didattica a distanza che scatta da cinque casi in su per nidi, materne ed elementari. A distanza di un mese dall'ultimo decreto, il Governo ne sigla uno nuovo, che rivoluziona nuovamente le regole anti Covid, semplificandole. Il decreto con le nuove norme entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque nelle prossime ore, in modo che sia operativo per lunedì 7 febbraio. Gli studenti vaccinati resteranno sempre in classe dicendo addio alla tanto odiata Dad che si riduce comunque a 5 giorni per gli altri.

Quarantena e Dad: cosa cambia

Nidi e materne : scuole chiuse solo con 5 o più casi, e non più uno solo come avviene oggi.

: scuole chiuse solo con 5 o più casi, e non più uno solo come avviene oggi. Elementari : fino a 4 casi di positività si continua con la didattica in presenza con mascherine FFP2 per docenti e alunni. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. A partire dal 5° caso, chi ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni o ha fatto il richiamo, continua l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri (non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni) le attività proseguono in dad per 5 giorni.

: fino a 4 casi di positività si continua con la didattica in presenza con mascherine FFP2 per docenti e alunni. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. A partire dal 5° caso, chi ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni o ha fatto il richiamo, continua l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri (non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni) le attività proseguono in dad per 5 giorni. Medie e superiori: con un alunno positivo, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più alunni positivi, per chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120 giorni o ha effettuato il richiamo, la didattica prosegue in presenza con mascherine FFP2 per dieci giorni; per gli altri c’è la didattica digitale integrata per 5 giorni.

Tutte le informazioni su Today.it