Covid e restrizioni: ecco cosa cambia dal 15 giugno

Addio alla mascherina al chiuso, dal 15 giugno. Il governo sta decidendo se mantenere l'uso obbligatorio del dispositivo in alcune situazioni particolari oppure se ricorrere solo ad una raccomandazione. Poichè, tuttavia, il virus circola ancora, non è escluso che le mascherine restino obbligatorie a bordo di autobus, tram, metropolitane, aerei e treni.

Le altre novità

Circa gli spettacoli, eventi culturali e sportivi al chiuso, indossare il dispositivo sarà solo raccomandato. Il 15 giugno scade anche l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, i lavoratori della scuola e quelli delle forze dell'ordine. Unica categoria per la quale l'obbligo arriverà fino alla fine dell'anno è quella del personale sanitario che, senza dosi vaccinali, rischia la sospensione dall'Ordine.

L'auspicio

L'auspicio, in ogni caso, è che si ricorra al buon senso e che in locali al chiuso o a stretto contatto con persone non conviventi, si continui ad indossare la mascherina: il Covid non è ancora scomparso.