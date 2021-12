Covid in Campania: contagiati due militari di rientro dal Sudafrica, i gestori dei locali fanno un appello a De Luca

"Abbiamo saputo dalla Asl Napoli 2 che sono stati trovati positivi due colonnelli di ritorno da una missione in Sudafrica''.

Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento al giuramento degli infermieri. ''I due colonnelli - ha aggiunto - viaggiavano insieme a un reparto del nostro esercito di 80 militari, li abbiamo subito messi in isolamento e abbiamo inviato al Ceinge il necessario per il sequenziamento. Sono stati ovviamente avvertiti i comandi dell'esercito e i nostri colleghi del sistema sanitario siciliano perchè lì era stata effettuata una sosta".

L'appello su eventuali restrizioni

Intanto, immaginando una eventuale ordinanza restrittiva del Governatore Vincenzo De Luca dove si vieta la vendita al dettaglio di alcol o con la modalità "asporto", i gestori della movida salernitana chiedono che la stessa restrizione sia applicata ai supermercati e distributori self service per tutto il giorno. "Con le folli restrizioni di non festeggiare in piazze (all'aperto) e di non poter consumare un drink (all'aperto) , si incentiva i giovani a riunirsi in casa senza nessun controllo, consumando alcol e creando assembramenti. - notano i gestori - Ancora una volta saremo noi a pagarne le spese, ci avete tolto la movida, la musica, i parcheggi, gli eventi, la libertà, il Natale, la dignità".