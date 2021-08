"Temperature fino a 47° in Campania", ma è una fake news

E' diventata in poco tempo virale una falsa allerta della Protezione Civile: ecco cosa è accaduto

"Le temperature nei prossimi giorni arriveranno a 47/49 C°: si invita la popolazione a rimanere chiusa in casa". Questo il messaggio che sta circolando sui social, allarmando innumerevoli cittadini.

In realtà, si tratta di una fake news: le temperature per la prossima settimana resteranno sì caldissime, arrivando fino a 36°, ma nessuna nuova allerta ufficiale è stata ad ora diramata da parte della Protezione Civile. Smentite, dunque, le temperature messe in circolazione da ignoti che sono state condivise da ignari utenti sui social.