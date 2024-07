Proseguono le “Ondate di Calore” in Campania: le nuove previsioni

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di "Ondata di calore": la criticità permarrà almeno fino alle ore 12 di martedì prossimo. Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3÷5°C, nella giornata di domani, sabato 13 luglio, e di 4÷6°C, nelle successive giornate, e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70÷80%, in condizioni di scarsa ventilazione.

L'avviso della Protezione Civile: