Ritorna l'ora legale: si dorme di meno, ecco da quando

Torna l'ora legale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo: lancette avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. Ormai la tecnologia fa tutto da sé, per cui dovranno essere spostate solo le lancette degli orologi da polso o da parete.

Cosa cambia

Come è noto, il nostro organismo impiega alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell'ora, per via dell'orologio biologico e dei ritmi fisiologici quotidiani. A partire dal prossimo fine settimana, dunque, dormiremo un'ora in meno, recuperando un'ora di luce.