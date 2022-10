Torna l'ora solare, si spostano le lancette: si dormirà un'ora in più

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 (la prossima, ndr) ottobre torna l'ora solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora dalle 3.00 alle 2.00 della notte e l’autunno entrerà sempre più nel vivo con le giornate che si accorceranno sempre più.

Il tempo

Si dormirà un'ora in più, dunque, ma si perderà un'ora di luce (non un'ottima notizia visti i rincari energetici). Le giornate sembreranno più corte e bisognerà attendere primavera, quando l'ora legale tornerà a regalare un'ora di sole in più. L'ora solare, infatti, resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo prossimo: torneremo all'ora legale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.