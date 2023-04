Nocera Superiore: un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato recuperato e fatto brillare

Nella giornata di ieri è stato fatto brillare un ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato a Nocera Superiore. I militari artificieri, in collaborazione con il nucleo della Croce Rossa dell'Agro e le forze dell'ordine hanno dapprima messo in sicurezza l'ordigno bonificando il luogo del ritrovamento e, successivamente, lo hanno fatto brillare in sicurezza presso la Beton Cave.

L'operazione

Importante per la buona riuscita dell'operazione è stata la partecipazione del dottor Fabrizio Annarumma e del nucleo della Croce Rossa dell'Agro. La presenza di un ordigno bellico rappresenta sempre un pericolo per la sicurezza delle persone e dell'ambiente circostante, motivo per cui l'intervento del nucleo della Croce Rossa dell'Agro è stato fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini della zona.

La rimozione di ordigni bellici e munizioni esplosive risalenti alla Seconda Guerra Mondiale è un'operazione delicata e pericolosa, che richiede grande esperienza e competenza da parte degli esperti coinvolti. Il lavoro del nucleo della Croce Rossa dell'Agro, coordinato dal dottor Annarumma, rappresenta un esempio di impegno e di dedizione alla comunità, dimostrando come il volontariato possa fare la differenza nella vita di tante persone.