De Luca nel Vallo di Diano: "A Sant'Arsenio il primo ospedale di comunità della Campania"

"A Sant'Arsenio partirà il primo ospedale di comunità della Regione Campania insieme a quello di Roccadaspide. E' un bel segnale che diamo anche in attuazione del Pnrr bloccato un po' in tutta Italia”. Lo ha annunciato, oggi, il governatore Vincenzo De Luca in visita a Sant'Arsenio, presso la Comunità Terapeutica "Terrafutura" del Centro per la Psicopatologia delle Addiction situato nell'edificio dell'ex ospedale.

Il sopralluogo

Si tratta di dell'unica comunità terapeutica pubblica presente in Campania che accoglie pazienti con gravi disturbi comportamentali derivanti da dipendenze quali alcool e gioco d'azzardo. Attivata da circa un anno, la struttura è in grado di ospitare 8 pazienti. “Questa di Sant'Arsenio è oggi una struttura sanitaria molto bella. Era ridotta in discarica ed oggi possiamo essere soddisfatti per come è stata trasformata perciò abbiamo grande speranza per il futuro".La visita di De Luca è stata anche l'occasione per un confronto con i sindaci e gli operatori sanitari locali sull'attuale situazione in cui versa la sanità del Vallo di Diano. Il presidente della Regione, rassicurando i sindaci, ha sottolineato che "il punto nascite dell'ospedale di Polla non è stato inserito tra quelli a rischio chiusura soprattutto per i numeri ottenuti negli ultimi due anni con un incremento sensibile di nascite naturali".