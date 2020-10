Ottati: al via il “Laboratorio Giovani d’Europa”

Il 25 Ottobre il Forum dei Giovani di Ottati darà ufficialmente l’avvioalle attività del progetto “Laboratorio Giovani d’Europa di Ottati” finanziato dalla Regione Campania a valere sull’avviso pubblico “Giovani in Comune”.

L'iniziativa

Una iniziativa sostenuta dal Sindaco Elio Guadagno e dal Vice Sindaco Martino Luongo con l’obiettivo di coinvolgere più attivamente i giovani nella vita politica, economica e sociale del territorio del Comune di Ottati e del comprensorio degli Alburni. La rete di progetto costituita dal Forum dei Giovani e dall’Amministrazione Comunale vede il coinvolgimento operativo della Pro Loco di Ottati, della QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. Snc e della Polisportiva Ottati.I Partners saranno impegnati nell’attività di valorizzazione di idee di nuove attività promosse dai giovani incentivando la redazione di proposte progettuali innovative e creative a sostegno delle scelte programmatiche per lo sviluppo del territorio di Ottati e dei comuni limitrofi. Le azioni pianificate riguarderanno l’allestimento di un punto informativopresso il Centro Sociale aperto settimanalmente al pubblico per l’attività di front office, l’orientamento e il coaching per l’avvio di nuove attività a titolarità giovanile, la realizzazione di workshop formativi, l’organizzazione di un laboratorio di progettazione e co-workingper l’accesso alle opportunità regionali, nazionali e dell’Unione Europea in materia di occupazione giovanile, riqualificazione ambientale, mobilità sostenibile, progettazione e promozione di eventi e di iniziative culturali, sportive, eno-gastronomiche, ecc. E’ un progetto ambizioso che intende mettere al centro la crescita professionale e l’impegno dei giovani del Forum di Ottati presieduto da Barbara Marino per soddisfare la domanda territoriale di nuova progettualità e dettare alle Istituzioni una visione dello sviluppo delle aree interne coerente con le proprie vocazioni.