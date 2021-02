Covid e sport: palestre e piscine verso la riapertura, l'iniziativa del CSI di Salerno per sostenere le attività

Aria di attesa per palestre e piscine: arriva il sì del Comitato tecnico-scientifico per le nuove regole studiate dal ministero dello Sport per la riapertura delle strutture sportive. La chiusura di tali attività disposta dal Dpcm del 16 gennaio scade il 5 marzo e il nuovo Governo in via di formazione dovrà prendere una decisione. Palestre e piscine potrebbero infatti riaprire in zona gialla e forse anche in arancione, con lezioni individuali e con il divieto di doccia all'interno delle strutture. Gli operatori dovranno indossare la mascherina e dovranno essere presenti i gel disinfettanti e sanificati gli attrezzi dopo ogni singolo utilizzo. Permarrebbe invece il divieto in zona rossa.

Il CSI Salerno in campo per sostenere l’attività sportiva

Il CSI di Salerno è pronto a ripartire. In attesa del via libera governativo per la ripresa delle attività sportive, il comitato provinciale presieduto da Teresa Falco, seguendo le indicazioni varate dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano con il “Piano di ripartenza e resilienza” al fine di sostenere la pratica sportiva delle società affiliate e dei propri atleti, lancia il nuovo piano di affiliazione e tesseramento per la stagione in corso e per la prossima, quella 2021/22. Rispetto agli anni precedenti, saranno previsti incentivi per le società, con una forte riduzione dei costi. Questo piano di rilancio, partito il primo febbraio, terminerà 31 dicembre 2021 ed è rivolto sia alle società già tesserate sia a quelle che vorranno affiliarsi al CSI per la prima volta. Tra le promozioni introdotte c’è quella dell’affiliazione gratuita per la stagione in corso che termina il 30 giugno. Dal 1° luglio, in vista della nuova stagione sportiva, l’affiliazione sarà possibile a prezzi vantaggiosi e decisamente scontati rispetto al passato. Ulteriori agevolazioni sono previste poi per i tesseramenti degli atleti, sia quelli under 16 sia gli over. Da ricordare, secondo le indicazioni nazionali ricevute che le agevolazioni sul tesseramento sarà riconosciuto a tutte le tessere AT, ad esclusione delle tessere ciclismo, equestre e, evidentemente di tutte le altre tipologie.

Parla il presidente del CSI Salerno, Teresa Falco

"In attesa di ripartire, confermiamo il nostro impegno di essere al fianco delle società e di sostenere il territorio in varie forme, cercando di venire incontro a tutte le affiliate in questo periodo storico assolutamente particolare. Come CSI Salerno, nel corso del primo consiglio territoriale, tenutosi sabato scorso, abbiamo deciso quindi, seguendo le indicazioni nazionali, di dare una mano importante alle nostre società per sostenere l’attività sportiva e ripartire nel migliore dei modi. Ci saranno nuove iniziative presso gli impianti da noi gestiti che riguarderanno l’attività motoria riservata a giovani ed anziani. Stiamo inoltre predisponendo corsi di formazione tra cui quello per arbitri di calcio e per giudici di nuoto. Infine, un’altra novità sarà quella della creazione di uno sportello informativo, riservato alle società affiliate, per l’accesso a bandi e progetti dedicati all’impiantistica sportiva, che va ad aggiungersi a quello, già esistente, amministrativo e fiscale".