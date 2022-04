Il Papa tra i giovani: “Non invecchiate, ma sognate alla grande", il plauso del vicesindaco Memoli all'invito di Bergoglio

Papa Francesco invita i giovani a “non invecchiare ma a sognare alla grande". Sognare non è mai troppo e non c’è età per sognare. Il Papa tra i giovani: una immagine indimenticabile.

Lo ha osservato il vicesindaco di Salerno, la dottoressa Paky Memoli che sui social ringrazia Papa Bergoglio, sottolineando come i giovani rappresentino il nostro presente e il nostro futuro. "Chiede a tutti di provare a camminare insieme con gli adolescenti", conclude Memoli che auspica che l'intera comunità ascolti e faccia propri gli inviti del Papa. Affluenza straordinaria all’evento nazionale, il primo in Vaticano dopo la pandemia, con oltre 50mila ragazzi in piazza San Pietro.