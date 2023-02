Parco del Cilento, De Luca presenta ricorso al Tar contro la nomina di Feola

Esplode il caso del commissariamento del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Il governatore De Luca, infatti, ha presentato ricorso al Tar per impugnare le nomine dei Commissari straordinari dei due Parchi Nazionali più importanti della Campania, quello del Vesuvio e quello del Cilento, ratificate nei giorni scorsi dal Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Il caso

De Luca, nel ricorso amministrativo, denuncia il mancato coinvolgimento della Regione in merito alle nomine da parte del ministro. Attualmente, come commissario del Parco Nazionale del Cilento, è stato scelto il docente universitario ed ex assessore provinciale Marcello Feola (FdI).