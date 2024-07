Parco Monti Lattari, Enzo Peluso è il nuovo presidente

Enzo Peluso è stato nominato nuovo presidente dell'Ente Parco regionale dei Monti Lattari dalla Giunta regionale della Campania. Originario di Palma Campania e dirigente di Più Europa, Peluso è di professione agente assicurativo. La delibera di nomina è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Peluso succede a Tristano dello Ioio, che aveva ricoperto il ruolo di commissario straordinario del Parco regionale fino alla nuova nomina. "È un incarico di grande responsabilità - dichiara Peluso - per il quale sono pronto a spendermi con passione e impegno. Desidero ringraziare di cuore il presidente Vincenzo De Luca, il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e tutta la Giunta per avermi scelto, così come ringrazio chi mi ha sostenuto in questi anni. Sono pronto a dare il massimo, come ho sempre cercato di fare nella mia vita pubblica ed imprenditoriale".

Il Parco

Il Parco regionale dei Monti Lattari comprende l'intero territorio della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, estendendosi tra le province di Napoli e Salerno. Questi i Comuni:. Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense, Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.