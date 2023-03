"Troppi parti cesarei in Campania": l'ira di De Luca durante il suo intervento a Roccagloriosa

Troppi parti cesarei in Campania: lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca che ieri a Roccagloriosa, ha presenziato il rifacimento del primo lotto della Condotta del Faraone, annunciando anche una serie di interventi da realizzare in Cilento. "Ci sono strutture delinquenziali: al primo parto, parto cesareo. Stiamo facendo una battaglia in molte strutture dove questa soglia è intollerabile - ha sottolineato il Governatore- In Campania, la maglia nera assoluta per parti cesarei a livello nazionale".

I dati

Secondo il presidente della Campania, dunque, i parti medicalizzati vengono preferiti a quelli naturali anche per le donne alla prima gravidanza: in alcune strutture si registra il 90% di tali interventi, quando la media nazionale, imposta dal Ministero della Salute e condivisa dalle direttive europee, dovrebbe mantenersi su di un trend del 24-25%. A far preferire tale scelta, per lo più, ragioni economiche vantaggiose per le strutture sanitarie che la adottano: come è noto, il parte cesareo ha un costo elevato per il Servizio Sanitario Nazionale (SSNN), a cui vanno aggiunti i giorni di degenza per la neo-mamma, giorni certamente di numero superiore rispetto a quelli trascorsi in nosocomio da chi partorisce in modo naturale. Il tutto, ovviamente, pesa sulla spesa sanitaria regionale: “Non c’è più un euro, quanto stanziato dal Governo Centrale basta appena a pagare le utenze: la situazione è drammatica”, ha concluso De Luca.