Pd Campania, aumentano le dimissioni: si va verso il commissariamento

Prima le dimissioni di Del Basso De Caro, parlamentare Pd e guida dei dem nella provincia di Benevento, ieri quelle di Gennaro Oliviero, consigliere regionale e presidente del Consiglio Regionale della Campania, che porta con se' anche Agostino Navarra, dell'area di Caserta. Nomi di primo piano del Pd escono dall'assemblea del partito in Campania che dovrebbe riunirsi per eleggere un nuovo segretario regionale che manca dal 21 marzo.

Il retroscena

Una tripla dimissione che punta ora direttamente al commissariamento da Roma e che, soprattutto, apre una crisi del partito che interessa da vicino il governatore Vincenzo De Luca. Il segretario regionale Leo Annunziata, infatti, era stato deciso dal governatore e poi si è dimesso dopo due anni di attività quasi invisibile. A quel punto dalla parte dem di De Luca era emersa la designazione di Stefano Graziano come successore, ma le altre parti dem in Campania non sono d'accordo: orlandiani, franceschiniani, gueriniani non hanno espresso un loro nome e a questo punto vogliono un commissario nominato dai dem nazionali. "O decide l'assemblea oppure arriva da noi una decisione", commentò a fine aprile il segretario Enrico Letta a Napoli. Eventualità che sembra avvicinarsi. Infatti, i membri dell'assemblea della Campania sono 235 e per il quorum ne servono almeno la metà: se si scende al di sotto tutto viene delegato a Roma. Nella situazione attuale servirebbero le dimissioni di altri sei membri per poter dare ai dem nazionali la scelta del commissario: una prospettiva che appare realistica visto che due esponenti di spicco del partito in Campania, Del Basso De Caro e Oliviero, appunto, hanno subito messo in gioco le loro carte e trascineranno verosimilmente nella scelta diversi altri componenti.