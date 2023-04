Pd Campania, mossa anti-De Luca: Schlein nomina Misiani commissario

Scossa di terremoto nel Pd della Campania in chiave anti-De Luca. “A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l’incarico di Commissaria del Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del Pd regionale della Campania”. Lo rende noto il Partito Democratico, spiegando che “le proposte di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia”.

L'identikit

Misiani, 56 anni, bergamasco, senatore eletto in Lombardia, ha già svolto il ruolo di tesoriere nazionale del Partito Democratico. Da sempre è considerato una persona non vicina al governatore della Campania De Luca. Quest'ultimo, in occasione delle primarie, era stato un convinto sostenitore della candidatura di Bonaccini contro la Schlein.