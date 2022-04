Pd e rinnovo, Letta: "Il partito che ho in testa io, non è il partito dell’uomo solo al comando che decide"

Caos all'interno del Pd in attesa della nomina del segretario regionale, dopo le dimissioni di Leo Annunziata. Il segretario nazionale Enrico Letta, a margine di un appuntamento a Napoli ha dettp: “Stiamo aiutando il partito campano a rinnovarsi. Io non sono abituato a un partito nel quale c’è un capo dall’alto che bastona, che prende le decisioni da solo. - ha precisato - C’è un partito, un partito regionale, quello nazionale, insieme si discute ed è quello che stiamo facendo”, ha precisato il segretario nazionale riferendosi al Governatore della Campania.

La lettera

Dei primi giorni di marzo, la lettera inviata al segretario del Pd da vari intellettuali campani che non condividono il modus operandi e la gestione territoriale del presidente Vincenzo De Luca e che invocavano "un intervento dall'alto" di Letta per frenare il Governatore della regione. “Intanto c’è un’assemblea regionale campana che deve rinnovarsi, che deve trovare le migliori soluzioni, il partito che ho in testa io non è il partito dell’uomo solo al comando che decide, è un partito collettivo che decide insieme, non io da solo. Io non sono l’imperatore, lo zar del partito, non l’ho mai considerata così la cosa”, ha concluso Letta.