Scontro nel Pd, la previsione di Renzi: "De Luca non andrà via, ma farà di tutto per il terzo mandato"

Dopo lo scontro tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein, dopo la rimozione del figlio del governatore della Campania Piero De Luca da vicecapogruppo del Pd alla Camera, nel dibattito interviene il leader nazionale di Italia Viva Matteo Renzi. "De Luca è il presidente della Regione e, se un po' lo conosco, ho l'impressione che farà di tutto per avere il terzo mandato" ha dichiarato, oggi, l'ex premier (il cui partito è in maggioranza con il centrosinistra alla Regione) intervenendo a Napoli per l'assemblea nazionale del partito.

Il futuro di De Luca

Rispondendo a una domanda su una possibile uscita di De Luca dal Partito Democratico, Renzi ha detto: "Noi abbiamo appoggiato De Luca, ma su quello che farà e sulle discussioni con Schlein non metto bocca, mi limito ad assistere a un continuo scontro. Il Pd deciderà se candidare De Luca o no, ma la mia previsione è che De Luca resterà nel Pd, il punto vero è che resterà ma aprendo una discussione dialettica con Schlein. Però non credo che lascerà il suo partito".