Pd, Speranza candidato in Campania. L'ironia di Fratelli d'Italia: "De Luca tiene famiglia e si deve stare"

Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà il capolista del Partito Democratico nel listino bloccato Campania 01 (Napoli) per il Senato in quota Liberi e Uguali. Una decisione che sta facendo molto discutere, sia all’interno del centrosinistra che sul web, visto che in tanti si ricordano bene delle frecciatine, spesso molto dure, del governatore De Luca proprio contro Speranza. E ora cosa farà il presidente della Regione che ne aveva finanche chiesto le dimissioni?

L’ironia di FdI

A domandarselo è, fra gli altri, il senatore salernitano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Nel circo delle candidature PD ci troviamo il Ministro Speranza candidato capolista in Campania. Che fine faranno le feroci critiche del Governatore De Luca? Lo vedremo ora a suo sostegno. Solita pantomima che vale solo in tempi non di campagna elettorale. Nel matrimonio di paccheri che è stato riservato con le candidature Pd al Governatore campano quello di Speranza è certamente il ceffone più forte. Ma si sa De Luca tiene famiglia e si deve stare, come si dice dalle nostre parti”.