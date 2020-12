Covid-19: a Pellezzano si lavora per erogare i buoni spesa

Sono state convocate dal Comune di Pellezzano le Commissioni Problemi Sociali e Controllo o Garanzia per affrontare un argomento di assoluta urgenza: l’erogazione dei buoni spesa in riferimento al Decreto Legge dello scorso 23 Novembre.

I membri delle due commissioni sono stati convocati per domani mattina, alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città al fine di esaminare e valutare ogni aspetto di interesse inerente il procedimento relativo all’erogazione dei buoni alimentari.

Le parole del sindaco

"Sulla scorta dei recenti provvedimenti adottati in materia – ha spiegato il sindaco Francesco Morra – ho ritenuto di dare avvio al procedimento relativo all’erogazione dei buoni alimentari secondo modalità tali da assicurare l’urgenza sottesa alla distribuzione degli stessi e di verificare tutte le ulteriori esigenze che devono essere salvaguardate in questa fase di emergenza epidemiologica in attuazione delle disposizioni normative diramate e vigenti in materia e, pertanto, anche in deroga alle disposizioni regolamentari eventualmente incompatibili con tali esigenze".