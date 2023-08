Perdonanza e critiche al governo, il sindaco dell'Aquila replica a De Luca: "A tutto c'è un limite"

“L’ironia che colora le esternazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fanno parte del suo carattere e del suo modo d'essere. Ma mi permetto di dire che c'è un limite in ogni cosa". Ad affermarlo è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che replica alle affermazioni del presidente della Regione Campania in merito al riferimento fatto alla Perdonanza dell'Aquila.

La perdonanza

Secondo Biondi, De Luca avrebbe fatto riferimento al messaggio di riconciliazione della Perdonanza (che il Papa Santo Celestino V lanciò dall'attuale capoluogo abruzzese nel 1294 con la prima indulgenza della storia) per poi riempire di critiche il Governo. "Peraltro - spiega il primo cittadino e presidente del comitato Perdonanza - con argomentazioni discutibili, ma non entro nel merito. Voglio solo dire che mescolare il dettato universale del Perdono celestiniano con la politica non è un bell'esercizio di stile. La Perdonanza è per tutti, senza alcun distinzione e non è un grimaldello per trarre vantaggi o gettare discredito”.