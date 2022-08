Piano Cinema 2022: la Regione pubblica le graduatorie per i contributi

Sono state pubblicate da Palazzo Santa Lucia, sul Burc, le graduatorie per il "Piano Cinema 2022 - Promozione e diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva". Le risorse finanziarie pari a 1.250.000 euro sono destinate alla concessione dei singoli contributi per iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva con budget superiore a 25.000 euro Categorie A) Festival, B) Rassegna C) Premio. Nonchè per la promozione cinematografica e audiovisiva con budget uguale o inferiore a 25.000 euro - Categoria D) Iniziative Low Budget. I contributi sono concessi nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE.

I dettagli

In totale, 94 le istanze di contributo: precisamente, 34 per la Categoria A) Festival - n. 16 istanze per Categoria B) Rassegna - 2 istanze per Categoria C) Premio - 42 istanze per la Categoria D) Iniziative Low Budget. All’esito della verifica formale di ammissibilità, le domande idonee sono state sottoposte a valutazione di merito da parte di una Commissione nominata con Decreto Dirigenziale della Regione.