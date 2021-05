Piano di Ripresa e Resilienza varato dal Governo Draghi, parla De Rosa (Smet)

De Rosa (Smet): "PNNR positivo ma è incomprensibile l'assenza di fondi per un settore strategico fondamentale come l'automotive"

E' favorevole al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo Draghi, il Ceo di Smet, Domenico De Rosa: si stanzieranno ben 630 milioni per investimenti strutturali, ma, tuttavia, si riscontra la mancanza di politiche sul settore automobilistico. I sentimenti raccolti nel settore della Logistica e dei Trasporti sono di prudente ottimismo, considerando il periodo in crescita e la ripresa, seppur molto graduale, delle attività prevista per tutto il 2021. De Rosa, presidente della Commissione Autostrade del Mare di Alis, ha recepito con entusiasmo il progetto e, in particolare, la cifra di 1,2 miliardi d'euro riservati ad interventi sui principali porti del Mezzogiorno. Ma non mancano alcune perplessità.

Parla De Rosa