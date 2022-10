Piano Sociale della Regione: 58 milioni per le imprese colpite dalla crisi energetica

Pubblicato l'avviso riservato alle imprese campane colpite dalle conseguenze della crisi economica ed energetica. Il finanziamento iniziale è di 58 milioni di euro. La misura di sostegno rientra nel Piano Sociale presentato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Bando per le imprese

L'avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è rivolto alle imprese del settore manifatturiero, per ristorare del 30% i maggiori costi sostenuti nel 2022 per energia elettrica e gas rispetto ai prezzi del 2021. La procedura è interamente digitalizzata e consentirà di gestire il flusso di domande in breve tempo e, comunque, con la concessione delle agevolazioni entro il 2022.

Altri avvisi

Sullo stesso bollettino è stato pubblicato anche l'avviso rivolto ai Comuni con meno di 5mila abitanti per la realizzazione di comunità energetiche e rinnovabili. Un terzo avviso in preparazione prevede un sostegno a favore delle imprese intenzionate ad effettuare interventi che favoriscano l'efficientamento, la transizione e la sostenibilità energetica.