Nuova piattaforma integrata dei servizi al cittadino: nuovo progetto a Salerno

Il Comune di Salerno ha realizzato un nuovo sito internet per snellire e rendere "smart" i servizi per i cittadini. Non avranno, infatti, più bisogno di raggiungere gli uffici comunali ma potranno scaricare i documenti direttamente dalla piattaforma comunale. Il Presentiamo la nuova piattaforma per i servizi integrati.

Il progetto

E' stata affidata ad Almaviva la digitalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadini. Il progetto prevede il rifacimento del portale istituzionale del Comune, in conformità alle ultime linee guida AGID. La piattaforma integrata costituirà per i cittadini il punto di accesso a tutti i servizi digitali. "L’obiettivo - spiega Fabio Polverino, Consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio Settore Sistemi Informativi -è la dematerializzazione del processo di presentazione delle istanze eliminando completamente le pratiche cartacee e di conseguenza l’obbligo di recarsi presso gli uffici comunali". Inoltre, grazie a una completa integrazione con il sistema informativo comunale, l’interessato potrà seguire l’iter di approvazione della propria pratica individuando l’ufficio responsabile. "Almaviva, sempre nella cornice della Convenzione Consip SPC Lotto 4, implementerà - hanno spiegato Armando Galibardi e Vincenzo Pinto, Client Executive PAL e Sanità di Almaviva - anche un’APP per consentire la fruizione dei servizi in mobilità". Il nuovo portale sarà disponibile a inizio 2021 e nel corso dell’anno verrà arricchito con nuove funzionalità e completato.