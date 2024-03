Piccoli Comuni, Ferrante (Mit): "Cinquanta milioni fino al 2025 per sicurezza strade"

“L’attenzione del Mit sulla sicurezza stradale è massima, come dimostra il decreto sul Fondo Investimenti stradali nei piccoli comuni appena pubblicato. Vengono stanziati 50 milioni di euro fino al 2025, risorse che potranno essere impiegate per interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti a beneficio dei centri sotto i 5.000 abitanti. Rafforziamo le misure a tutela dei cittadini sostenendo, in particolare, le piccole realtà che hanno più bisogno di fondi per interventi così importanti”.

Lo assicura il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che aggiunge: “Quasi 10 milioni di italiani risiedono nei piccoli Comuni, dove spesso i vincoli di bilancio non consentono di attuare gli interventi necessari. La sicurezza è una priorità del Mit e per questo, con il decreto sul Fondo investimenti stradali, potranno essere avviati i lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. Le risorse, che ammontano a 18 milioni dello scorso anno più 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025, saranno erogate a ciascun Comune fino a un massimo di 150.000 euro con criteri che tengono conto della territorialità. Ad esempio la Campania, per questo motivo, è tra le prime regioni per quota di Fondo spettante. Con gli investimenti a favore dei piccoli Comuni - conclude Ferrante - il Mit mette in campo risorse e strumenti concreti per la sicurezza stradale in tutto il Paese“.