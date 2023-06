Pd, Schlein chiude il caso Piero De Luca: "Garantito il pluralismo di tutti"

Non entra nel merito del siluramento di Piero De Luca da vicecapogruppo del Pd alla Camera. Ma la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein manda un messaggio chiaro, seppur indiretto, sia al suo deputato che al padre, che ieri ironicamente l’aveva attaccata con un post su Facebook.

La risposta

Nel corso di una conferenza stampa, questa mattina, Schlein rispondendo ad una domanda di un giornalista sull’argomento ha chiarito: “Il post di De Luca? Abbiamo promesso e ci siamo impegnati a garantire pluralismo all’interno dei gruppi parlamentari, abbiamo lavorato in questo senso. Era giusto ci fossero due vicari che non hanno votato per me al congresso, ed era giusto che ci fossero rappresentanti di altri partiti eletti nelle nostre liste, sono stati tutti valorizzati e tutti possono portare il loro contributo”. Insomma, la scelta è stata fatta e non si torna indietro.