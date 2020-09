"Più Campania in Europa" aderisce al manifesto Arcigay di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday



Più Campania in Europa aderisce formalmente all’appello avanzato dall’Arcigay "Marcella Di Folco" di Salerno in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. “Nella fretta dei nostri giorni di produzione e di consumo perdiamo di vista con pericolosa leggerezza l’importanza del senso individuale immerso in una società che consuma il tempo senza in realtà viversi e viverlo. Con il rischio di calpestare i particolari e chi non rientra nelle categorie generalizzate: per nascita, per desiderio, per scelta.” Si legge in una nota a firma della candidata salernitana Olga Robertazzi. “Con Più Campania in Europa, abbiamo deciso di aderire al manifesto dell'Arcigay "Marcella Di Folco" di Salerno, manifestando il nostro impegno concreto per i diritti e le tutele delle persone LGBTI+, per restituire una Campania più giusta e libera. Ci impegneremo in un lavoro sul fronte della formazione estesa ad ogni ambito culturale a partire dal linguaggio, dalla scuola, dalle associazioni, dagli enti di formazione e di assistenza socio-sanitaria per combattere ogni forma di odio e discriminazione. Insieme, chiediamo rispetto attraverso la costruzione di leggi e lo stanziamento di risorse. Puntiamo all’empowerment, di ogni singola persona, tenendo conto del percorso personale senza vincoli di partecipazione, avvalendoci di strumenti di ampia risonanza, quali la Carta Costituzionale e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.”