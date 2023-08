PNRR: il Governo taglia 24 milioni a Salerno, "annullati" i lavori già programmati in città

"Il Governo Meloni colpisce Salerno in modo duro. Il taglio dei fondi del PNRR assegnati alla nostra città mette a rischio la realizzazione di opere pubbliche vitali per il futuro di Salerno": a lanciare l'allarme, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Amarezza e rabbia sono i sentimenti di queste ore. Amarezza per una decisione assurda che vanifica il lavoro degli uffici e del personale che ha fatto salti mortali per assicurare, in tempi rapidissimi e con risorse esigue, la regolare stesura dei progetti. Abbiamo fatto al cento per cento il nostro dovere ma, inspiegabilmente, il Governo ha deciso di cancellare investimenti da 13 miliardi per gli enti locali, mandando all'aria il nostro lavoro come quello delle altre amministrazioni territoriali. Rabbia perchè, ancora una volta, si penalizza un'amministrazione che è stata pronta a cogliere tutte le opportunità per creare occasioni di sviluppo, economia e lavoro. - spiega il primo cittadino - Gli oltre 24 milioni di euro assegnati al Comune di Salerno e ad oggi definanziati avrebbero dato un importante boccata d'ossigeno al sistema delle imprese e del lavoro permettendo di realizzare opere molto attese di risanamento ambientale urbanistico, efficientamento energetico. È giusto che i concittadini sappiano cosa ha bloccato il Governo Meloni con questo taglio frutto di evidente approssimazione ed incompetenza".

Di seguito, le opere "bloccate" a causa dei tagli:

Efficientamento energetico pubblica illuminazione: Parco del Mercatello; Via Porto, Ligea, Croce ed aree limitrofe. Interventi nel Centro Storico e Villa Comunale. Manutenzione Straordinaria Viadotto Gatto primo stralcio. Interventi in via Escrivà. Messa in sicurezza: costone roccioso SS 18 Salerno-Vietri sul Mare primo stralcio; costone Via Ligea primo stralcio. Rigenerazione urbana ed ambientale Area ex D'Agostino Brignano Inferiore.

L'annuncio di Napoli

Protesteremo duramente per bloccare questa decisione e ottenere quanto ci spetta. Queste opere non possono attendere oltre ed esser messe a rischio dalle inadempienze di un Governo chiaramente ostile allo sviluppo del Meridione d'Italia.



L'intervento di Enzo Maraio (Psi)

Il Governo ha deciso di cancellare i progetti del PNRR relativi alla riqualificazione delle periferie. Ha abbandonato progetti per circa 16 miliardi, in gran parte legati alle riqualificazioni delle aree più disagiate e deboli d'Italia. Sono stati abbandonati progetti che avrebbero ridato una nuova vita a quartieri come Scampia a Napoli, e Corviale, a Roma. Per non parlare dell'ex stabilimento Fibronit a Bari, che avrebbe dovuto lasciare spazio ad una grandissima area verde e che invece resterà li perché non potrà essere demolito. Questo Governo sta trascurando tutte le politiche a sostegno delle fasce deboli, dal reddito di cittadinanza alle riqualificazione delle diverse aree sociali. Va bene che siamo a ridosso delle ferie estive, ma molte persone non partiranno e rimarranno a casa a fare i conti con il degrado e povertà perché lasciate a loro stesse.