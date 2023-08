Pontificia Università Lateranense: il paganese Padre Alfonso Amarante nominato Rettore

Il Papa ha nominato Rettore della Pontificia Università Lateranense padre Alfonso V. Amarante, finora preside dell'Accademia Alfonsiana. Prende il posto di Vincenzo Buonomo nominato Consigliere generale dello Stato Città del Vaticano. Il Papa ha accompagnato la nomina di Amarante con una lettera rivolta al neo-rettore nella quale rafforza il Consiglio di coordinamento nella stessa università "per esprimere anche istituzionalmente il peculiare legame tra l'Università Lateranense e la Sede Apostolica" "Ti affido un incarico faticoso e pieno di speranza", scrive il Papa ad Amarante chiedendo di "rendere l'Università Lateranense più robusta e agile per onorare meglio il suo primo compito: annunciare la verità e la gioia del Vangelo attraverso lo studio, la riflessione e il lavoro accademico. L'Università del Papa dovrà immergersi in questa missione". Il Papa annuncia allora di avere deciso di "nominare un Direttore Gestionale affinché ti aiuti nella conduzione amministrativa ed economica, e nell'elaborazione di un piano di sviluppo che renda l'Università Lateranense protagonista del sistema universitario ecclesiastico e civile". Chiede al nuovo rettore della Pul anche di essere "in ascolto dei segni dei tempi".

La biografia

Mons. Alfonso V. Amarante, è nato a Pagani il 26 dicembre 1970. Entrato nello studentato della Congregazione del Santissimo Redentore di Napoli, ha emesso i Voti semplici nel 1993 e i Voti perpetui nel 1996. È stato ordinato presbitero nel 1997. Dopo aver conseguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli nel 1996, ha ottenuto la Licenza in Storia della Chiesa nel 1999 presso la Pontificia Università Gregoriana e il Dottorato in Teologia nel 2002. Dal 2018 era Preside della Pontificia Accademia Alfonsiana e Segretario della Conferenza Rettori Università e Istituzioni Pontificie Romane. Il Consiglio Superiore di Coordinamento, oltre alle figure già previste, vede oggi nominati dal Papa: Sabrina Di Maio, direttore gestionale; Stefano Fralleoni, dirigente controllo gestione - Apsa; Marina Roveraro, esperta controllo e vigilanza - Segreteria per l'Economia; Paolo Nusiner, direttore della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione; mons. Luigi Michele De Palma, Segretario del Consiglio Superiore di Coordinamento.