Discoteche e sale da ballo “a rischio chiusura”, il Governo convoca le Regioni

Convocate le Regioni per valutare nuove possibili chiusure per discoteche e sale da ballo: per il governo parteciperanno oltre al ministro Boccia anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Come riporta Today, dopo il pressing del Governo, alcune Regioni - Veneto ed Emilia Romagna - hanno limitato gli accessi alle discoteche, tra le proteste dei gestori, mentre la Basilicata ne ha vietato l'attività, seguendo l'esempio della Calabria. La riapertura delle discoteche non è mai stata autorizzata dal governo, come risulta dai Dpcm, ma è sempre stato detto di valutare l'apertura in base alla condizione epidemiologica delle Regioni.