Possibili carenze idriche a Bracigliano: l'avviso della Gori

GORI informa, che per contenere i disagi dovuti alla carenza idrica stagionale ed i relativi forti assorbimenti, sono state predisposte nelle ore notturne, manovre di regolazione sugli impianti finalizzate al recupero della risorsa idrica.

Possono, pertanto, verificarsi mancanze d’acqua ed abbassamenti della pressione idrica nelle seguenti strade e località del comune di Bracigliano: VIA CAMPO SPORTIVO, VIA STRETTOLA CAPITANO CECCONI, VIA VESCOVO CAPACCIO, VIA DONNARUMMA, VIA CARDAROPOLI, VIA DIAZ, VIA NAZARIO SAURO, VIA PIGNATARO VIA SAN MICHELE, TRAVERSA DI via DIAZ VIA DAMIANO CHIESA, VIA CAPITANO CECCONI, VICOLO CORREALE, VICOLO II SAN FRANCESCO D'ASSISI, VIA PISACANE, VIA DONNARUMMA, VIA BRACIGLIANO, VIA BASILE, VIA MARCONI, LOCALITA' IONNE, VIA NAZIONALE NORD, VIA PERO, VIA PETRONICO, TRAVERSA I DI VIA BATTISTI, PIAZZA AMENDOLA, VICOLO VERDI, PIAZZA DELLA LIBERTA', VIA CIMITERO, VIA FILZI, LOCALITA' LOMBA, VIA DELLA RESISTENZA, VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA MAZZINI, VIA LOMBA, VIA GARIBALDI, VIALE SPRINGFIELD MASS, VIA MANZONI, VIA COMANDANTE DEL PRETE, VIA ROMA, VIA MUNICIPIO, VICOLO I BASILE, VIA GENERALE CADORNA, VIA CANALE, VIA VESCOVO CAPACCIO, VIA DE ANGELIS, VIA PETRICELLI, VIA BATTISTI, VIA D'AMATO, VIA AMENDOLA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA AMATO, VIA PROVINCIALE SUD, VIA CASTAGNETA, VIA CARDAROPOLI, VIA BALDASSARRE PROTO, VIA MINISTRO DE FALCO, VIA PADRE SINFORIANO BASILE, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA COMANDANTE MADDALENA, VIA RISORGIMENTO, TRAVERSA I DI VIA CAPITANO CECCONI, VIA DA DENOMINARSI, VIA DE MAIO, VIA LAMAGNA, VIA CAVOUR, PIAZZA TUORO, TRAVERSA I DI VIA DEL PRETE, VICOLO I SAN FRANCESCO, VIA CORREALE, Via DE GASPERI, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, VIA ORTALI, VIA CUPA DE SIMONE, VICOLO BASILE, VIA TOTI, VIA VERDI, VIA SAN MICHELE ED IN TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

L’ EROGAZIONE IDRICA RIPRENDERA' A DECORRERE DALLE ORE 05:30 DEL GIORNO 17.08.2020.