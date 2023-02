Poste Italiane: al via il pagamento delle pensioni di marzo 2023

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da dopodomani, mercoledì 1 marzo, in tutti i 288 Uffici Postali della provincia di Salerno. Il pagamento delle pensioni in contanti - fanno sapere da Poste - avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento.

La turnazione

Questo il programma a seconda dell'iniziale del cognome:

dalla A alla C mercoledì 1° marzo

dalla D alla K giovedì 2 marzo

dalla L alla P venerdì 3 marzo

dalla Q alla Z sabato 4 marzo (solo la mattina)