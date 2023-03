In diciotto uffici postali del salernitano il "Punto Casa & Famiglia"

Dal 22 marzo, in 18 uffici postali di Salerno e provincia, è disponibile Punto Poste Casa & Famiglia, un nuovo spazio dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia. Un unico punto di contatto pensato per semplificare e valorizzare la relazione con il cliente.

Il servizio

In tali punti saranno disponibili le offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Ogni cittadino avrà a disposizione un consulente dedicato, in grado di fornire tutti i dettagli anche sulla nuova offerta luce e gas “Poste Energia”, l’offerta che Poste Italiane sta proponendo nei 288 uffici postali di Salerno e provincia. Punto Poste Casa & Famiglia consentirà, inoltre, di attivare facilmente la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di Iban o sottoscrivere una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose con condizioni di favore per i clienti BancoPosta. Infine allo stesso sportello è possibile richiedere anche tutti i prodotti più ‘tradizionali’ di Poste Italiane: il Libretto di Risparmio Postale o il Buono Fruttifero Postale.